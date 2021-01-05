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هيئة المهندسين: تدريب 2112 مهندساً على كود البناء حتى نهاية 2020

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هيئة المهندسين: تدريب 2112 مهندساً على كود البناء حتى نهاية 2020 هيئة المهندسين: تدريب 2112 مهندساً على كود البناء حتى نهاية 2020
حقّقت مستهدفاتها.. قدّمت 36 دورة بإجمالي أكثر من 658 ساعة تدريبية

هيئة المهندسين: تدريب 2112 مهندساً على كود البناء حتى نهاية 2020

حققت الهيئة للمهندسين، مستهدفاتها بتدريب 2112 مهندساً على كود البناء السعودي حتى نهاية العام المنصرم 2020، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، حيث قدّمت 36 دورة وبإجمالي أكثر من 658 ساعة تدريبية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة عملت على تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف أبواب الكود وعبر دورات على مدى 150 يوماً أنجزت خلالها 658 ساعة تدريبية، مضيفاً أن الدورات ستسهم في تطبيق معايير كود البناء السعودي وتحويل المتطلبات والاشتراطات، إلى واقع ملموس في مختلف مراحل تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله.

وشملت دورات الهيئة السعودية للمهندسين تقديم دورات عن الكود السعودي للأحمال والقوى (SBC 301)، والكود السعودي للتمديدات الصحية (SBC 701)، وعدة دورات عن كود البناء السعودي العام (SBC 201)، ودورات في الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)، والكود السعودي الكهربائي (SBC 401)، والكود السعودي للمنشآت الفولاذية (SBC 306)، وكذلك في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني السكنية (SBC 602)، وتواصل دورياً تحديث مواعيدها التدريبية لإفادة أكبر قدرٍ من المهندسين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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