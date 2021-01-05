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أمير الكويت يتوجّه إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41

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أمير الكويت يتوجّه إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41 أمير الكويت يتوجّه إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41
تبحث عدداً من الموضوعات التي تعزّز مسيرة التعاون والتكامل

أمير الكويت يتوجّه إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41

قالت وكالة أنباء الكويت، لقد غادر -بحفظ الله ورعايته- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم، متجهاً إلى المملكة العربية الشقيقة؛ لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في محافظة العلا.

وتبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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