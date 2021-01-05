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"إنستجرام" تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب

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"إنستجرام" تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب "إنستجرام" تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب
ستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلًا من الظهور في مربع واحد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" يختبر حاليًا تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "إنستجرام" يختبر تقنية جديدة لتصفح "القصص" بصورة أسهل كثيرًا على نسخة "سطح المكتب".

وستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلًا من الظهور في مربع واحد؛ فيما تم جعل الانتقال سهلًا وبنقرة واحدة فقط.

وقال مسؤولو إنستجرام: إن الاختبار سيكون متاحًا لمجموعة صغيرة من مستخدمي التطبيق؛ على أن يتم توفيره على نطاق أوسع في موعد لاحق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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