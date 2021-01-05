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بينها "المحور وأسيوط".. المرور تُعيد فتح 4 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية

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بينها "المحور وأسيوط".. المرور تُعيد فتح 4 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية بينها "المحور وأسيوط".. المرور تُعيد فتح 4 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

09:55 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، إعادة فتح محور ٣٠ يونيو، طريق الاسكندرية الصحراوي، المحور في الاتجاهين، طريق أسيوط عقب انقشاع الشبورة مائية واتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على بعض الطرق، وعلى الفور تم غلق الطريق لسوء الأحوال الجوية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

وفى وقت لاحق رصدت المتابعة الميدانية تحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطرق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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