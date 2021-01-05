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8 الصبح - مع "آية جمال الدين وأسماء يوسف" | الأحد 10/1/2021 | الحلقة كاملة
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الأحد 10 يناير 2021 12:28 مساءً
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي
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الأحد 10 يناير 2021 12:26 مساءً
هل زادت الدراسة بالطب البيطري إلى 6 سنوات؟ الحكومة ترد رسميا
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
بالأرقام.. مدير "الشكاوى الحكومية" يكشف عن أكثر الجهات استجابة للشكاوى في 2020
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
مدير "الشكاوى الحكومية": 206 آلاف شكوى في مارس 2020 أغلبها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 8 ساعات.. غدا
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بموقف السيدة عائشة وتحرير محاضر لمخالفي ارتداء الكمامة
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
أنا الشاهد: "شارع المتنبي" ملتقى رواد الأدب وعبق الحضارة العراقية
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الأحد 10 يناير 2021 12:12 مساءً
8 الصبح - من مدمن إلى صاحب مشروع "مكتبة".. تامر يسري يروي معاناته مع تعاطي المخدرات
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الأحد 10 يناير 2021 12:11 مساءً
8 الصبح - "محمود محمد" أحد المتعافين من الإدمان يتحدث عن مسيرته العلاجية
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الأحد 10 يناير 2021 12:11 مساءً
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BBC News عربي
فلسطين: مزارع يدخل أرضه لأول مرة بعد 46 عاماً من المنع الإسرائيلي
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 05 يناير 2021 10:02 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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