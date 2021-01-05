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8 الصبح - مع "آية جمال الدين وأسماء يوسف" | الأحد 10/1/2021 | الحلقة كاملة
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الأحد 10 يناير 2021 12:28 مساءً
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي
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الأحد 10 يناير 2021 12:26 مساءً
هل زادت الدراسة بالطب البيطري إلى 6 سنوات؟ الحكومة ترد رسميا
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
بالأرقام.. مدير "الشكاوى الحكومية" يكشف عن أكثر الجهات استجابة للشكاوى في 2020
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
مدير "الشكاوى الحكومية": 206 آلاف شكوى في مارس 2020 أغلبها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 8 ساعات.. غدا
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بموقف السيدة عائشة وتحرير محاضر لمخالفي ارتداء الكمامة
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الأحد 10 يناير 2021 12:24 مساءً
أنا الشاهد: "شارع المتنبي" ملتقى رواد الأدب وعبق الحضارة العراقية
-
الأحد 10 يناير 2021 12:12 مساءً
8 الصبح - من مدمن إلى صاحب مشروع "مكتبة".. تامر يسري يروي معاناته مع تعاطي المخدرات
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الأحد 10 يناير 2021 12:11 مساءً
8 الصبح - "محمود محمد" أحد المتعافين من الإدمان يتحدث عن مسيرته العلاجية
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الأحد 10 يناير 2021 12:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
اللبنانية الملقبة بـ"الأميرة النائمة" ليليان شعيتو تشعل جدلا حول حضانة الأطفال في لبنان
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 05 يناير 2021 10:02 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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