أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "آية جمال الدين وأسماء يوسف" | الأحد 10/1/2021 | الحلقة كاملة -
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي -
هل زادت الدراسة بالطب البيطري إلى 6 سنوات؟ الحكومة ترد رسميا -
بالأرقام.. مدير "الشكاوى الحكومية" يكشف عن أكثر الجهات استجابة للشكاوى في 2020 -
مدير "الشكاوى الحكومية": 206 آلاف شكوى في مارس 2020 أغلبها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة -
قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 8 ساعات.. غدا -
جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بموقف السيدة عائشة وتحرير محاضر لمخالفي ارتداء الكمامة -
أنا الشاهد: "شارع المتنبي" ملتقى رواد الأدب وعبق الحضارة العراقية -
8 الصبح - من مدمن إلى صاحب مشروع "مكتبة".. تامر يسري يروي معاناته مع تعاطي المخدرات -
8 الصبح - "محمود محمد" أحد المتعافين من الإدمان يتحدث عن مسيرته العلاجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران تتفاوض مع كوريا الجنوبية حول الأرصدة المُجمدة لشراء لقاح كورونا

Print
إيران تتفاوض مع كوريا الجنوبية حول الأرصدة المُجمدة لشراء لقاح كورونا إيران تتفاوض مع كوريا الجنوبية حول الأرصدة المُجمدة لشراء لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

09:47 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

سول- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن إيران تجري مفاوضات مع كوريا الجنوبية لاستخدام أرصدة إيران المجمدة لدى البلاد لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت عن مصادر القول إن "هناك احتمالا لقبول الطلب الإيراني نظرا لأن لقاح كورونا يأتي ضمن (التجارة الإنسانية)".

ووفقا ليونهاب، فإنه يتم تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكانت وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا رفضت التعليق على تحليلات تفيد بأن دوافع احتجاز إيران لناقلة كورية جنوبية أمس هو الضغط لرفع التجميد عن أرصدة إيرانية، وقالت إنه من السابق للأوان التحدث عن الدوافع في الوقت الراهن، وأن "الأمر المستعجل هو تأمين سلامة طاقم الناقلة".

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة أمس بزعم أنها تسبب أضرارا للبيئة البحرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية