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رسميا.. أمير قطر يتوجه إلى لحضور القمة الخليجية

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رسميا.. أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية رسميا.. أمير قطر يتوجه إلى لحضور القمة الخليجية

مصراوي Masrawy

08:39 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات:

غادر أمير قطر تميم بن حمد، صباح الثلاثاء، متوجها إلى العربية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

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