بالصور.. إغلاق طريق "بورسعيد- الإسماعيلية" بسبب الشبورة

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تشهد محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة بكافة أحياء المحافظة، تسببت في ضعف الرؤية خاصة على الطرق السريعة.

وأعلنت إدارة مرور بورسعيد إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية وطريق محور 30 يونيو، حرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر، كما أهابت بقائدي السيارات القادمين إلى بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس بصورة طبيعية، ويواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن، في الوقت الذي يعمل كوبري النصر العائم في مواعيده المحددة، بينما تأثرت حركة المعديات بالشبورة.