صفقة تُحَول "تويتر" إلى منصة صوتية

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تقنية جديدة أطلقت عليها اسم "سبيسيز"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التدوين المصغر "تويتر" أبرمت صفقة، ستحولها قريبًا إلى منصة صوتية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تويتر أبرمت صفقة لشراء تطبيق "بودكاست" المتخصصة في التدوين الصوتي.

وستساعد تلك الصفقة في اختبار تويتر لتقنية جديدة أطلقت عليها اسم "سبيسيز"، والتي تعمل كغرف محادثة صوتية جديدة كليًّا.

ومن المتوقع أن تنطلق تلك الاختبارات قريبًا عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وقال مايكل مونتانو، رئيس الهندسة في تويتر: "ستساعد تلك الصفقة في تحسين صحة المحادثة العامة عبر خدماتنا، وإنشاء مستقبل للمحادثات الصوتية لدينا".

ومن المقرر أن يتم إيقاف تطبيق بودكاست التقليدي بدءًا من 15 يناير؛ على أن يتم نقل فريق العمل إلى تويتر.