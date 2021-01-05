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أسواق الثلاثاء.. النفط تنخفض و"برنت" عند 50.93 دولار للبرميل

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أسواق الثلاثاء.. أسعار النفط تنخفض و"برنت" عند 50.93 دولار للبرميل أسواق الثلاثاء.. النفط تنخفض و"برنت" عند 50.93 دولار للبرميل
انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.23% أو بقيمة 11 سنتاً

أسواق الثلاثاء.. أسعار النفط تنخفض و

انخفضت النفط هامشياً خلال التداولات الآسيوية بعدما تراجعت أمس، بأكبر وتيرة في أسبوعين عقب تعليق محادثات مجموعة "أوبك +"، بسبب خلافٍ بين الدول حول رفع الإنتاج خلال فبراير.

ومن المقرر أن تستأنف "أوبك +" محادثاتها، اليوم الثلاثاء، بعدما عارضت أغلبية الأعضاء مقترح ، برفع إضافي لإنتاج النفط في فبراير.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس هامشياً بنسبة 0.3% أو بقيمة 16 سنتاً عند 50.93 دولار للبرميل، في الساعة 08:58 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.23% أو بقيمة 11 سنتاً، إلى 47.51 دولار للبرميل، بعد تراجعها الإثنين بنسبة 1.9%.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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