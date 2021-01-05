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مصرع وإصابة 19 في تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل بالطريق الغربى بأسوان

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مصرع وإصابة 19 في تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل بالطريق الغربى بأسوان مصرع وإصابة 19 في تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل بالطريق الغربى بأسوان

مصراوي Masrawy

06:55 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

أسوان - (أ ش أ):
توفي شخصان وأصيب نحو 17 آخرون، في حادث تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل كبيرة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال أسوان.
وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة نقل بالقرب من قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربي للمحافظة، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتم نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة أسوان، و 17 مصابا إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وتنوعت غالبية الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

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