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محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية

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محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية
يحمل جدول أعمالها ملفات عدة على رأسها التكامل والتعاون

محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي توجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رأس وفد الدولة إلى المملكة العربية ، للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.

وتتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون التي تُعقد في العلا اليوم؛ ويحمل جدول أعمالها ملفات عدة، على رأسها التكامل والأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على انعكاسات الجائحة، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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