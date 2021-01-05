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"المرور" تغلق الطريق الدائرى الإقليمى بسبب الشبورة

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"المرور" تغلق الطريق الدائرى الإقليمى بسبب الشبورة "المرور" تغلق الطريق الدائرى الإقليمى بسبب الشبورة

مصراوي Masrawy

08:31 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق الدائرى الإقليمى من بوابات الخطاطبة امام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع أى مرورية لحين تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار مكونا الشبورة المائية الكثيفة والتي تزداد حدتها حتي تصل إلى ضباب.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية تنخفض إلي أقل من 1000 متر علي معظم الانحاء من القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتي شمال الصعيد.

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