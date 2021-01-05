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الداخلية تنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة

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الداخلية تنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة الداخلية تنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة

مصراوي Masrawy

08:30 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

فى إستجابة فورية وسريعة، اصطحبت أجهزة وزارة الداخلية عدد من السيارات الخاصة بنقل إسطوانات الأكسجين لعدد من الستشفيات بالقاهرة عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة.


تلقى قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية - كائن بدائرة القسم بوجود 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.

وعلى الفور إنتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة وإصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتى ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج.​

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