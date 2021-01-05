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طوكيو تسجل أكثر من 1200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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طوكيو تسجل أكثر من 1200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوكيو تسجل أكثر من 1200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:33 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

طوكيو - (د ب ا):
قال مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل أكثر من 1200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ويشار إلى أن أخر مرة كانت طوكيو قد سجلت فيها حالات إصابة يومية تتجاوز ألف إصابة كان في 31 ديسمبر الماضي، عندما تم تسجيل 1337 حالة إصابة .

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن الملايين من المواطنين في مدينة طوكيو وحولها يستعدون للتعامل مع إعلان حالة الطوارئ المتوقع في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة إن اليابانية تعتزم الإعلان عن حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات الخميس المقبل في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وكان رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا قد قال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب .

ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية السبت الماضي على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث إرتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

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