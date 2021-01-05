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البر الرئيسي الصيني يسجل 33 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 17 منها محلية

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البر الرئيسي الصيني يسجل 33 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 17 منها محلية البر الرئيسي الصيني يسجل 33 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 17 منها محلية

مصراوي Masrawy

08:27 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 33 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن 17 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 12 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87183 حالة، بينهم 432 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82117 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

كما شهد يوم أمس تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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