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باكستان تسجل 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة

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باكستان تسجل 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة باكستان تسجل 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة

مصراوي Masrawy

07:57 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

إسلام آباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 490 ألفا و476 شخصا.
وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 59 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و409 وفيات.
وبلغ إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن في باكستان 444 ألفا و360 شخصا.

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