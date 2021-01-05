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الهند تسجل أدنى معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من 6 أشهر

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الهند تسجل أدنى معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من 6 أشهر الهند تسجل أدنى معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من 6 أشهر

مصراوي Masrawy

07:56 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 16 ألفا و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى معدل يومي للإصابات منذ أكثر من 6 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و356 ألفا و844 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 201 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 149 ألفا و850 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 231 ألفا و36 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و975 ألفا و958 شخصا.

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