★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت جهات التحقيق بنيابة شمال الشرقية، صرف الشاب أحمد ممدوح، مصور الفيديو الخاص بوفاة حالات مرضى مصابين بفيروس كورونا داخل قسم العزل بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي، وذلك بعد سماع أقواله فيما جاء بالفيديو.

كان الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، نفى وجود مشكلة فى توريد الأكسجين إلى مستشفيات المحافظة، قائلا: "هناك نظام بين كل المستشفيات ووزارة الصحة ونحن نصور العدادات الخاصة بالأكسجين مرتين يوميا صباحا ومساءً ونرسلها لوزارة الصحة".

وأضاف مسعود، في تصريحات له، أن مستشفى الحسينية متصلة بشبكة واحدة للأكسجين وتعمل بكفاءة وهناك حد إستراتيجي آمن للأكسجين بالخزان الخاص بها، ولم يتأثر باقي المرضى ممن يستخدمون التنفس الصناعي بباقي المستشفى من أي مشكلات مرتبطة بنقص الأكسجين.

وتابع وكيل صحة الشرقية: "مستشفى الحسينية كان به 7 مرضى فى العناية المخصصة لكورونا، توفى منهم 4، وكان هناك عنايتين أيضا بهما 5 مرضى، والحضانات بها 11 طفلا، يستخدمون الأكسجين، وإذا كان هناك مشكلة في الأكسجين كانوا تأثروا أو ماتوا أيضًا"، وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن حالات الوفاة الأربعة التي وقعت بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية؛ كانت جراء مضاعفات فيروس كورونا عقب تدهور حالتهم الطبية نظرًا للأعمار المقدمة في السن بجانب إصابة بعضهم بالأمراض المزمنة.