أخبار عاجلة

المعشر يتوقع قيام بايدن بإلغاء صفقة القرن بالكامل -
بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية -
الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن -
​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل كأس العالم لليد -
مصادرة 200 طن عسل مجهول المصدر في البحيرة -
توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

Print
قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية
قال: نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا الأولوية الأولى

قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا، نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح.

وتتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون، التي تُعقد في العلا اليوم؛ ويحمل جدول أعمالها ملفات عدة، على رأسها: التكامل والأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على انعكاسات الجائحة، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية

بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية

"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية

"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

شبكة عيون الإخبارية