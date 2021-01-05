قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

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قال: نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا الأولوية الأولى

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا، نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح.

وتتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون، التي تُعقد في العلا اليوم؛ ويحمل جدول أعمالها ملفات عدة، على رأسها: التكامل والأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على انعكاسات الجائحة، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس.