وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية الكويت والهند وعُمان القضايا الإقليمية والدولية

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في اتصالات هاتفية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا بالشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.