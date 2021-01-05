مؤسسة التمويل الأفريقيّة تؤمّن قرضاً لتمويل رأس المال بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة التابعة للحكومة الأمريكية

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أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الأفريقيّة ("إيه إف سي" أو "الشركة")، المزوّدة الرائدة لحلول البنية التحتية في أفريقيا، أنها نجحت في تأمين قرض من المستوى الثاني لتمويل رأس المال بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ("دي إف سي").

تأسست مؤسسة تمويل التنمية الدولية في ديسمبر 2019، وهي بمثابة بنك التنمية التابع لحكومة الولايات المتحدة الذي مُنح قدرة إقراضية تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي لدى إنشائه بهدف تمويل الحلول لبعض من أصعب التحديات التي تواجه البلدان النامية. وقد قامت مؤسسة تمويل التنمية الدولية ("دي إف سي") بتوسيع نطاق أدوات مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الأمريكية "أو بيه آي سي" وتحديثها.

سيساهم هذا التسهيل المقدم إلى مؤسسة التمويل الأفريقيّة، والذي يشمل قرضاً من المستوى الثاني بقيمة 250 مليون دولار أمريكي مخصّصاً لتمويل رأس المال، في تعزيز القدرة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الأفريقية من خلال تزويدها بالقدرة على توفير حلول تمويلية تنافسية تسمح بسدّ أوجه العجز في البنية التحتية الأفريقية. كما يشكّل القرض استكمالاً لاستراتيجية مؤسسة التمويل الأفريقية لتنويع قاعدة المستثمرين لديها.

وقال السيد سمايالا زوبيرو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية في معرض تعليقه على هذا الإعلان: "تربط كلاً من أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية شراكة طويلة الأمد تمتد على عدة عقود. وفي الواقع، أبرمت مؤسسة التمويل الإفريقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على الكثير من مبادرات البنية التحتية، بما في ذلك مبادرة ’باور أفريكا‘، وتتلقى الاستثمارات بانتظام من مستثمرين مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في إصدارات السندات الأوروبية خاصتها".

وأضاف: "يشكّل هذا الإعلان تطوراً طبيعياً لهذه الشراكة، حيث تسعى الحكومة الأمريكية إلى الإضطلاع بدور أكبر في تنمية أفريقيا من خلال إنشاء مؤسسة مخصصة لتمويل التنمية. والأهم من ذلك، سيضمن هذا التمويل قدرة مؤسسة التمويل الإفريقية على مواصلة تحقيق أهدافها في أعقاب جائحة ’كوفيد-19‘ المستمرة، والتي ألقت المزيد من المسؤولية على مؤسّسات التمويل الإنمائي للمساعدة على تحفيز الانتعاش المستدام في جميع أنحاء أفريقيا".