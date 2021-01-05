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"موديرنا": سنضاعف إنتاج لقاحنا إلى 600 مليون جرعة

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"موديرنا": سنضاعف إنتاج لقاحنا إلى 600 مليون جرعة "موديرنا": سنضاعف إنتاج لقاحنا إلى 600 مليون جرعة
سنسخّر الموارد الضرورية على أمل إنتاج مليار جرعة خلال سنة

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية أنها ستزيد إنتاج لقاحها المضاد لكورونا من 500 مليون إلى 600 مليون جرعة، وستسخّر الموارد الضرورية على أمل إنتاج مليار جرعة خلال السنة الحالية.

وقالت الشركة إنها تتوقع توفير 100 مليون جرعة للأمريكيين مع نهاية الربع الأول من العام الحالي؛ على أن يصل العدد إلى 200 مليون بنهاية الربع الثاني.

ووفرت الشركة حتى الآن نحو 18 مليون جرعة للولايات المتحدة بعد أن حصلت على تفويض للاستخدام الطارئ للقاحها من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وبلغت آخر حصيلة للإصابات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية نحو 21 مليون إصابة في عموم البلاد، بينما تجاوز عدد الوفيات 360 ألف حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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