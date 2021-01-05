أخبار عاجلة

المعشر يتوقع قيام بايدن بإلغاء صفقة القرن بالكامل -
بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية -
الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن -
​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل كأس العالم لليد -
مصادرة 200 طن عسل مجهول المصدر في البحيرة -
توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كوريا الجنوبية تسجل  715 إصابة جديدة بكورونا  و33 حالة بالصين

Print
كوريا الجنوبية تسجل  715 إصابة جديدة بكورونا  و33 حالة بالصين كوريا الجنوبية تسجل  715 إصابة جديدة بكورونا  و33 حالة بالصين
خلال الـ24 ساعة الماضية

كوريا الجنوبية تسجل  715 إصابة جديدة بكورونا  و33 حالة بالصين

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 حالة وفاة.

وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,979 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,007حالات وفاة.

الصين

سجلت الصين 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 87183؛ بينما لا يزال إجمالي عدد الوفيات ثابتًا عند 4634 حالة وفاة.كوريا الجنوبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

إطلاق مبادرة "احنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

إطلاق مبادرة "احنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية