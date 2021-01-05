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منها التعاقد المباشر.. خبير أوبئة: طريقتان لحصول على لقاحات كورونا

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منها التعاقد المباشر.. خبير أوبئة: طريقتان لحصول مصر على لقاحات كورونا منها التعاقد المباشر.. خبير أوبئة: طريقتان لحصول على لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

07:00 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن لديها أكثر من طريقة في الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومنها التعاقد المباشر أو عبر منظمة الصحة العالمية.

وأضاف عنان، لمصراوي، أن الطريقة الأولى هي عبر منظمة الصحة العالمية وفي هذه الحالة لا يمكن لمصر أن تشترط الحصول على نوع لقاح معين ولكن يكون إعطاء اللقاحات للدول وفقا لترتيب معين وحينما يأتي دور مصر سيتم إتاحة اللقاح المتوفر لديهم.

وأشار خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن الطريقة الأخرى هي عبر التعاقد المباشر كما حدث مع استرازينيكا واللقاح الصيني واللقاح الروسي، لافتا إلى وجود تعاقدات مباشرة لمصر على أكثر من لقاح.

وأوضح أنه توجد عدة شركات مصرية تعمل حاليا في الجانب المتعلق بتصنيع اللقاحات داخل مصر بالتعاون مع الصين أو غيرها من الدول الأخرى مصنعة اللقاحات.

كانت وزيرة الصحة، قالت إن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات عبر شركات مختلفة.

وأوضحت أن اللقاحات التى جرى التعاقد عليها تضم 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني و20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا قابلة للزيادة و40 مليون جرعة من تحالف جافي.

وأشارت إلى أن هذا العدد سيكون كافيا لنحو 50 مليون شخص، وهو ما يعادل نصف عدد السكان تقريبا.

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مصراوي Masrawy

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