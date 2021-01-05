غلق محور 26 يوليو في الاتجاهين بسبب الشبورة المائية

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مصراوي Masrawy

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق محور 26 يوليو في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشي الشبورة ووضوح الرؤية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات إغاثة على الطرق والمحاور لمساعدة قائدي السيارات في حالة تعرضهم لحوادث بسبب الشبورة المائية، كما خصصت رقم 01221110000، لمساعدة السائقين.

كانت هيئة الارصاد الجوية قد حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.