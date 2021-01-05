​​​مرصد الأزهر في أسبوع: إدانة الغارات الصهيونية على غزة.. وإصدار تقرير الاقتحامات السنوي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

سلَّط مرصد ىالأزهر لمكافحة التطرف الضوءَ على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أدان المرصد بأشد العبارات الغارات التي شنَّها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، مؤكدًا أن الجرائم الصهيونية المتواصلة بحقِّ أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قِبَل المجتمع الدولي الذي يقف معصوب العينين أمام عنف هذا الكيان الغاصب.

وفي السياق، أصدر المرصد تقريره السنوي حول الاقتحامات الصهيونية التي تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى المبارك. وقال المرصد إن 18,548 صهيونيًّا قد اقتحموا ساحات «الأقصى» خلال عام 2020، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال، مؤكدًا أن هذا العام شهد سوابق تاريخية من قِبَل المستوطنين المتطرفين المدعومين من المنظمات الصهيونية وحكومة الكيان الغاصب؛ ممَّا جعل هذا العام من أخطر الأعوام مرورًا على المسجد الأقصى تحت وطأة الاحتلال.

كما أصدر المرصد تقريرًا مفصلًا حول أهم إصدارات المرصد وتقاريره ومشاركاته، وأبرز الزيارات التي استقبلها والملفات التي تناولها بالدراسة والتحليل خلال عام 2020، وأشار المرصد إلى أنه أصدر 5388 تقريرًا دوريًّا، و900 منشور باللغة العربية و1660 منشورًا باللغات الأجنبية، ونشر 150 تقريرًا ومقالًا باللغة العربية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى 464 آخرين باللغات الأجنبية، كما أصدر 36 كتابًا ودراسة، وأطلق 93 حملة توعويَّة بـ12 لغة، ونظَّم 25 ندوة وورشة عمل داخلية، و16 برنامجًا تدريبيًّا، واستقبل 70 زيارة من شخصيات عامة محلية وعالمية، وشارك في أكثر من 35 فعالية محلية ودولية، و70 ظهورًا إعلاميًّا.

وتحليلًا للنشاط الإرهابي داخل القارة الأفريقية، أكد المرصد أن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية تشكل تهديدًا مستمرًا في شمال شرق نيجيريا، وأن هجماتها تطال المساجد والكنائس والمدارس والأسواق التجارية دون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين. كما حذَّر المرصد من تزايد وتيرة عمليات الاختطاف التي ترتكبها تلك الجماعة الإرهابية، ما يُنذر بتصاعد خطورتها واتخاذها أسلوب الاختطاف إحدى استراتيجياتها المؤثرة على أرض الواقع، والتي تؤثِّر بشكل سلبي على استقرار الأوضاع في البلاد.

من جهة أخرى، استقبل مرصد الأزهر وفدًا من طالبات جامعة الأزهر اللاتي يدرسن بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية، وأعربت الطالبات عن تقديرهنَّ لجهود المرصد في التصدي للدعاوى المتطرفة وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية. كما عقد المرصد حلقة سيمنار تحت عنوان: «الحريات الدينية: المفهوم والضوابط» والتي ناقشت ضوابط الحرية الدينية في الشرائع السماوية الثلاث، وكيفية استغلال التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة لبعض النصوص المجتزأة لوصف المخالف بـ«الردَّة».

وفي بثٍّ مباشر مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على شاشة التليفزيون المصري، أكَّد المرصد أنه يولي قضية اللاجئين اهتمامًا خاصًّا باعتبارها قضية ذات بعد إنساني في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه قد أفرد مقالات وتقارير بـ12 لغة لتذكير المجتمع الدولي بمعاناة اللاجئين، والتحذير من استغلال الجماعات المتطرفة لأوضاعهم المتردية في استقطاب عناصر جديدة من اللاجئين وتجنيدهم في صفوف تلك الجماعات.

وعلى صعيد المقالات والتقارير المتواصلة التي تعالج قضايا مرصد الأزهر، نشر المرصد عددًا من المقالات والتقارير، من أبرزها تقرير باللغة السواحيلية بعنوان: «الكوليرا وكورونا والجماعات الإرهابية خطر يزعج أطفال موزمبيق»، إلى جانب نشر عدد من رسائل حملة «جائحة كورونا بين العلم والدين» باللغة السواحيلية، وعدد من رسائل حملة «تفنيد شبهات التطرف اليميني» باللغة الألمانية، وترجمة بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول الواجبات الشرعية خلال فترة جائحة «كورونا» إلى جميع اللغات العاملة بالمرصد.

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