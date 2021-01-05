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​​​اليوم.. " للطيران" تسيِّر 53 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

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​​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 53 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب ​​​اليوم.. " للطيران" تسيِّر 53 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

05:00 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 53 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أكرا، الرياض، الدمام، لندن، الخرطوم، باريس، إسطنبول، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، جدة، المدينة المنورة، كوبنهاجن، أمستردام، بغداد، البحرين، عمان، مسقط، أديس أبابا، أربيل، نيروبي)، و٩ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٧ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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