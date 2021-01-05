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وكيل "نقل البرلمان" يطالب بسرعة إخلاء الأراضي المخصصة لأعمال تطوير عواصم المحافظات

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وكيل "نقل البرلمان" يطالب بسرعة إخلاء الأراضي المخصصة لأعمال تطوير عواصم المحافظات وكيل "نقل البرلمان" يطالب بسرعة إخلاء الأراضي المخصصة لأعمال تطوير عواصم المحافظات

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

(مصراوي):

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من المحافظين الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح بسرعة إخلاء الأراضي المخصصة لتنفيذ أعمال التطوير والتحديث لعواصم المحافظات، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التكليفات سيقضي على مشكلات التكدس المرورى والقبح المعماري داخل عواصم المحافظات خاصة ذات الكثافة السكانية والمرورية الكبيرة.

وأشاد "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم بالقضايا التي أكدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بمشاركة كل من الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومسئولي وزارة الموارد المائية والري واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وقال زين الدين إن تأكيد رئيس الوزراء أن عملية الرفع الميداني بمحافظة دمياط أكدت أن هناك حجمًا كبيرًا من الأراضي والأصول غير المستغلة، وسنعمل على تطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات كما سنبدأ في تمكين الهيئة الهندسية من هذه المواقع لبدء تنفيذ المشروعات التي كلف بها الرئيس السيسي، وأن هذه المشروعات ستوفر وحدات سكنية بديلة للعشوائيات القائمة، وستعمل هذه المشروعات على حماية الأراضي الزراعية من كافة صور التعدي عليها، عن طريق توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح، ضمن مبادرة الرئيس (سكن كل المصريين)، كما ستوفر هذه المشروعات عددًا كبيرًا من فرص العمل، مؤكدًا أهمية حصر أراضي قطاع الأعمال غير المستغلة بالمحافظات والتنسيق مع الوزارة ليتم استغلالها في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

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