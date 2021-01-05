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إصابة عامل وزوجته بتسمم غذائي في بني سويف

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إصابة عامل وزوجته بتسمم غذائي في بني سويف إصابة عامل وزوجته بتسمم غذائي في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:14 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب عامل في العقد الثالث من العمر، وزوجته بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة عشاء فاسدة، بمركز اهناسيا غرب بني سويف.
تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بوصول ع. ن.ع 24 عاما، وزوجته إ.ج.ر 21 عاما، يقيمان قرية منيل غيضان التابعة لمركز اهناسيا إلى المستشفى التخصصي، مصابين بقئ ومغص واشتباه تسمم غذائي.

وبسؤالهما تبين تناولهما وجبة جبنة قريش، وخبز فاسدة فشعرا بآلام حادة في البطن وقئ.

جرى حجزهما تحت الملاحظة، بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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