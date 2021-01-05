​​عمارة المساجد وفرصة أكبر للشباب.. الأوقاف تكشف تفاصيل خطة 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن ٢٠٢١ بالوزارة هو عام الوعي، وستبدأ الوزارة بتفعيل استراتيجية "بناء الوعي" التي تم إطلاقها بالشراكة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف في بيان له، الاثنين، أن مستمرة في مجالات التدريب ومجال التأليف والترجمة والنشر، وتستهل الوزارة العام الجديد بعدة إصدارات جديدة وهامة في مقدمتها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وترجمة كتابين في الخطابة، وعدد من الإصدارات الجديدة من أهمها ثلاثة كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء.

وأشار إلى أن الوزارة ستكثف برامج التدريب والتأهيل، وتستأنف الدفعة الثانية من الدارسين بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات دراستها غدا الثلاثاء.

ولفت إلى أنه سيتم التوسع في القوافل الدعوية المحلية والدولية، ويسافر وفد دعوي رفيع المستوى يضم خمسة أئمة وخمسة واعظات يجوبون عددًا من الأقاليم السودانية بالمشاركة مع زملائهم السودانيين في الفترة من الأول وحتى العاشر من فبراير المقبل.

وأشار إلى أنه سينطلق في مارس المقبل، مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "حوار الأديان والثقافات" بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم.

وأوضح أنه في مجال عمارة المساجد، تستهدف الوزارة إحلال وتجديد 500 مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة، وتوفير نحو (٨٠٠) ألف متر سجاد لفرش المساجد، وافتتاح (٣٠٠) مدرسة قرآنية وعلمية جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة ستطلق مطلع العام عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة والمسابقات القرآنية العلمية والثقافية، مع توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة، والوصول بعائدات الأوقاف إلى ملياري جنيه.

وأكد أن الوزارة ستستكمل مع مطلع العام الجديد الألف مسجد الثانية في مشروع الأذان الموحد وتستهدف الوصول إلى الألف الثالثة في النصف الأول منه.

وأكد المتحدث الرسمي أن ٢٠٢١م هو عام التحديث والتطوير ولا سيما بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وصدور القرار الوزاري بتنفيذه .

وصرح بأن ٢٠٢١ م هو عام الدفع بمزيد من الشباب وضخ مزيد من الدماء الجديدة في جميع مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة، وأنه قد تم الدفع بثلاث عشرة قيادة نسائية منهن أربع وكلاء وزارة مع تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد.

وأفاد بأن الوزارة ستشهد نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية وبخاصة مع إعداد عدد كبير من الكوادر المؤهلة لذلك في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .



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