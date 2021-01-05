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فرنسا تطلق تحقيقا بعد إقامة حفل غير قانوني ليلة رأس السنة

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فرنسا تطلق تحقيقا بعد إقامة حفل غير قانوني ليلة رأس السنة فرنسا تطلق تحقيقا بعد إقامة حفل غير قانوني ليلة رأس السنة

مصراوي Masrawy

03:09 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

باريس - (د ب أ):
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا مع أحد منظمي حفل ضخم غير قانوني ليلة رأس السنة في منطقة بريتاني الفرنسية.

وقال ممثل الادعاء في رين ، فيليب أستروك ، مساء الإثنين ، إن الرجل في أوائل العشرينيات من عمره ويخضع للتحقيق لتعريض حياة الآخرين للخطر، ضمن اتهامات أخرى.

وقال أستروك إن المشتبه به اعترف بأنه شارك في تنظيم الحفل، لكن من الواضح أنه لم يقم شخص واحد فقط بتنظيم مثل هذا الحدث ، وبالتالي يجب محاسبة المنظمين الآخرين.

وعلى الرغم من القيود المرتبطة بفيروس كورونا، احتفل حوالي 2500 شخص بليلة رأس السنة الجديدة بشكل غير قانوني في المنطقة الواقعة في شمال غربي فرنسا.

وقال أستروك، إنه كان هناك أقل من 5% من رواد الحفل يرتدون أقنعة، وتم بيع مخدرات مثل القنب والهيروين.

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