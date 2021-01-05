شنق نفسه.. انتحار سباك في حلوان بسبب ضائقة مالية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

انتحر سباك داخل شقته في حلوان، اليوم الثلاثاء، إثر مروره بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة جارهم داخل شقته بشارع العزيز بالله بمنطقة حدائق حلوان.

وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان الحادث، حيث تبين إقدام المتوفى على شنق نفسه وعدم وجود كسر في أي من نوافذ الشقة أو بابها.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات مرور المتوفى بحالة نفسية سيئة مؤخرا إثر ضائقة مالية.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.