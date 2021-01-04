أخبار عاجلة

توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الكنيسة ترسل وفدًا لدعم الأطقم الطبية والمرضى بالمنيا

Print
الكنيسة ترسل وفدًا لدعم الأطقم الطبية والمرضى بالمنيا الكنيسة ترسل وفدًا لدعم الأطقم الطبية والمرضى بالمنيا

مصراوي Masrawy

11:40 م الإثنين 04 يناير 2021

(مصراوي):


أرسل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، وفدًا تابعًا للمطرانية لتقديم الدعم المعنوي وافتقاد المرضى بالإضافة للدعم للأطقم الطبية والأمن والتمريض.

وأشاد العاملون بمستشفى التأمين الصحي بالخطوة.

وفي وقت الذروة الأولى لكورونا، أعلنت الكنيسة المصرية التبرع بـ3 ملايين جنيه؛ للمساهمة في شراء أجهزة تنفس صناعي وإعداد ملابس ومستلزمات طبية؛ لدعم أطباء في مواجهة المستجد (كوفيد- 19).

ووجهت الكنيسة جميع مشاغل الخياطة في الإيبارشيات بإعداد الملابس والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الطواقم الصحية أثناء عملها، تقديرًا من الكنائس المصرية لدور الطواقم الطبية في الأزمة الحالية.

وأكدت الكنيسة استمرار مشاركتها في الحملات التوعوية للوقاية من الفيروس، إضافة إلى توفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة للمحتاجين، مع الالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية، لمنع تفشي الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

شبكة عيون الإخبارية