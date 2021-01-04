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وفد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية يزور شركة جاهز

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اطلع على إمكاناتها الكبيرة والكفاءات الوطنية المؤهلة التي تضمها

وفد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية يزور شركة جاهز

زار وفدٌ من جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بحضور الكابتن ماجد عبدالله رئيس مجلس الإدارة مقر شركة جاهز، أمس الاثنين، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي غصاب المنديل وعدد من مسؤولو الشركة.

واطلع الوفد خلال زيارته على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها الشركة، والكفاءات الوطنية المؤهلة التي تضمها، كما قام الوفد بالتعرف على آلية العمل من خلال جولته في مركز القيادة والتحكم.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكابتن ماجد عبدالله إعجابه الشديد بما شاهده من تقنية متطورة، وإمكانات مميزة تمتلكها شركة جاهز، والتي أصبحت خلال فترة قصيرة تطبيق التوصيل الأول في ، مؤكدًا أن ما تمتلكه جاهز من كوادر وطنية مؤهلة يدعو للفخر.

من جانب آخر رحب الرئيس التنفيذي غصاب المنديل بوفد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به في خدمة اللاعبين، مؤكدًا أن الشركة ومنذ تأسيسها في 2016 وضعت أهدافًا محددة كان أبرزها أن تشكل "جاهز" رافدًا وطنيًا يتمثل في جذب الشباب السعودي وتأهيله، وقال: "خلال فترة بسيطة استطعنا أن نكوّن فريقًا سعوديًا مميزًا نفخر به جميعًا".

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تنفيذ برامج مشتركة تصب في مصلحة لاعبي كرة القدم القدماء.

وفد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية يزور شركة جاهز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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