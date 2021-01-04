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​مرصد الأزهر يستنكر استهداف منجم غرب باكستان

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​مرصد الأزهر يستنكر استهداف منجم غرب باكستان ​مرصد الأزهر يستنكر استهداف منجم غرب باكستان

مصراوي Masrawy

11:28 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي شنَّته عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، أمس الأحد، على منجم في منطقة ماتش في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة آخرين.

وأكد المرصد في بيان له، الاثنين، أن استهداف الأبرياء والآمنين يُعدُّ من الأعمال الإرهابية التي جرَّمتها تعاليم الشريعة الإسلامية وعدَّت مرتكبيها من المفسدين في الأرض والذين أجاز الله لأولي الأمر عقابهم في الدنيا، وأعدَّ لهم عذابًا عظيمًا في الآخرة.

ومرصد الأزهر إذْ يعرب عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا في هذا الحادث المشين، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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