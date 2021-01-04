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بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من شبورة تفقد الرؤية لأكثر من كيلومتر

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بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من شبورة تفقد الرؤية لأكثر من كيلومتر بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من شبورة تفقد الرؤية لأكثر من كيلومتر

مصراوي Masrawy

11:05 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير-​ أحمد جمعة:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار ، لتتكون الشبورة المائية الكثيفة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تزداد حدة الشبرورة وقد تصل إلى ضباب، موضحة أن ذلك يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء في القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

وحذرت الهيئة سائقي المركبات لتوخي الحيطة على الطرق أثناء القيادة، موضحة أن انخفاض الرؤية الأفقية بدأ ليلة الاثنين على بعض الطرق الزراعية.

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