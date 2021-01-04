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فرنسا تسرع عمليات التلقيح مع تزايد الضغوط بسبب البداية البطيئة

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فرنسا تسرع عمليات التلقيح مع تزايد الضغوط بسبب البداية البطيئة فرنسا تسرع عمليات التلقيح مع تزايد الضغوط بسبب البداية البطيئة

مصراوي Masrawy

11:08 م الإثنين 04 يناير 2021

باريس - (د ب أ)
تحاول الفرنسية، تعويض البداية البطيئة لبرنامج تلقيح مواطنيها ضد المسبب لمرض (كوفيد-19) بعد تعرضها لانتقادات من أطباء وسياسيين معارضين.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران خلال زيارته لمستشفى في باريس إن عدة آلاف من الأشخاص تلقوا اللقاح اليوم الاثنين.

وأوضح أن هذا يمثل ارتفاعا من ما يزيد قليلاً عن 500 شخص اعتبارا من أول يناير. وسيتم توفير ما مجموعه مليون جرعة بحلول نهاية الأسبوع.

قال فيران "لقد قررنا تسريع حملة التطعيم هذه من خلال توسيع الأهداف ذات الأولوية لتشمل الأطقم الطبية دون انتظار استكمال التطعيمات في دور رعاية المسنين.. سيتم تسريع العملية أكثر اعتبارا من يوم الأربعاء."

وتقوم الحكومة بتكثيف جهودها بعدما وصف سياسيو المعارضة عدم إحراز تقدم بأنه " فضيحة وطنية، "ودعا الأطباء إلى نشر أسرع للقاح كورونا. وفي بلد تعد فيه المقارنات مع ألمانيا المجاورة هاجسا وطنيا، تشكل الأرقام حتى الآن مصدر حرج لماكرون.

وبحلول نهاية أمس الأحد، كانت ألمانيا قد قامت بإعطاء ما يقرب من 266 ألف جرعة من اللقاح.

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