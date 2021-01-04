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المملكة المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا برصد أكثر من 58 ألفا

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المملكة المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا برصد أكثر من 58 ألفا المملكة المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا برصد أكثر من 58 ألفا

مصراوي Masrawy

11:06 م الإثنين 04 يناير 2021

لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة 58 ألفا و784 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات حتى الآن.
وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في جميع أنحاء بريطانيا منذ بداية الوباء إلى مليونين و713 ألفا و563 حالة .. مشيرة إلى وفاة 407 أشخاص ليصل الإجمالي الرسمي إلى 75431 حالة وفاة.
ونقلت الصحيفة عن المديرة الطبية للصحة العامة في إنجلترا الدكتورة إيفون دويل قولها "إن الارتفاع المستمر في عدد الحالات والوفيات بمثابة تحذير مرير لنا جميعًا" .. مشددة على ضرورة الالتزام بالحفاظ على مسافة مع الآخرين، وغسل اليدين وارتداء الكمامة.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن الاستعداد لإغلاق وطني جديد، ووضع تدابير طوارئ جديدة بسبب التصاعد السريع في أعداد الحالات في جميع أنحاء البلاد، وسيتم مناقشة الإجراءات الجديدة مع البرلمان بعد غد الأربعاء.

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