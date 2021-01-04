واشنطن: قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% ابتزازًا نوويًا

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏اعتبرت الولايات المتحدة، مساء الاثنين قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% "ابتزازًا نوويًا" حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت الاثنين أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات.

وقال: "أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات".

في حين لفت ربيعي إلى أن "الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني".