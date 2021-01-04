ولي عهد البحرين يحضر القمة الخليجية نيابة عن الملك

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مصراوي Masrawy

المنامة - (د ب ا)

نيابة عن الملك حمد بن عیسی آل خليفة عاهل البحرين، يغادر البلاد غدًا الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الذي سيعقد غدا الثلاثاء،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

و تؤكد مملكة البحرين حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أصر التعاون تعزيزا لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس،بحسب وكالة (بنا).

واعلنت الكويت عشية القمة عن اتفاق السعودية وقطر على فتح المجال الجوي والحدود البحرية والبرية بين الدولتين في إطار جهود مصالحها تقودها الكوبت منذ اندلاع الازمة الخليجية .

شار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.