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شتاء يكشف أسرارًا مذهلة عن السياحة الزراعية في الأحساء

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شتاء السعودية يكشف أسرارًا مذهلة عن السياحة الزراعية في الأحساء شتاء يكشف أسرارًا مذهلة عن السياحة الزراعية في الأحساء
تزيد من روافد السياحة

شتاء السعودية يكشف أسرارًا مذهلة عن السياحة الزراعية في الأحساء

كشف "شتاء " عن أسرار المزارع في الأحساء نقاطًا سياحية مما حولها إلى رافد إضافي لكل من المشهد السياحي والمشهد الزراعي وتم إدراجها ضمن المشروعات السياحية التي تستحق تسهيلات تمويلية وأيضًا مرونة في استصدار تراخيص دائمة أو مؤقتة.

وزاد حجم وتنوع وانتشار لوحات على الطرقات تشير إلى وجود نُزل أو فعاليات سياحية زراعية داخل قرى الأحساء، في دلالة على ازدياد رغبة أصحاب المزارع على المشاركة في تطبيقات سياحية مرتبطة بنشاط المزارعين؛ من أجل زيادة إثراء تجربة السائح، وكذلك مصادر دخل إضافي للمزارعين، ويتوافق مع ميل أهل الأحساء للترحاب والكرم، كما تنال مزارع الأحساء صفة إيجابية من ناحية اهتمامها سياحيًا بالموروث، وليس اهتمامًا فقط بل هو تمسك بأصالة المكان والإنسان يجمع الحِرف اليدوية، والفولكلور، وفنون الطهي، ضمن تشديد على انخفاض تكلفة سياحة اليوم الواحد للسائح المحلي وفقًا للعربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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