"أمن تربة" يضبط مواطنًا نشل امرأة مُشاركة في رالي داكار 2021

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إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من القبض على مواطن ثلاثيني متهم في نشل امرأة من إحدى المشاركات في فعاليات رالي داكار 2021 بعد مقطع فيديو متداول كان قد نشر جريمته، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما أعلن ذلك سناب وزارة الداخلية اليوم وقال في بيانه: "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته لفرع النيابة العامة".