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المغردون يتداولون صوراً تجمع بين خادم الحرمين وولي العهد مع أمير قطر

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المغردون يتداولون صوراً تجمع بين خادم الحرمين وولي العهد مع أمير قطر المغردون يتداولون صوراً تجمع بين خادم الحرمين وولي العهد مع أمير قطر

المغردون يتداولون صوراً تجمع بين خادم الحرمين وولي العهد مع أمير قطر

“ليلة استثنائية” يعدها المغردون من شعبي المملكة ودولة قطر بعد عودة العلاقات بين الدولتين، إذ تداولوا صوراً تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة سابقة لأمير قطر إلى المملكة.

فيما انتشرت مقاطع مصورة ومقاطع أظهرت فرحة الشعب القطري بعد إعلان فتح الحدود بين المملكة ودولة قطر، والتي تربط بين الشعبين علاقات نسب وقرابة منذ القدم.

يُذكر أن أمير قطر سيرأس غداً وفد دولة قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون المقرر انعقادها في العلا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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