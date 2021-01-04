​"أقل من 10 في 8 مناطق".. الأرصاد تعلن درجات حرارة الثلاثاء وتفاصيل الطقس

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

تصوير- أحمد جمعة:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة، ويكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوبها بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 12

بلطيم 21 14

مطروح 22 10

السلوم 20 11

سيوة 20 08

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 20 12

نخل 20 04

نويبع 24 18

طابا 22 13

كاترين 20 05

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 22 08

بني سويف 22 08

المنيا 23 08

أسيوط 23 09

سوهاج 24 10

قنا 25 10

الأقصر 26 10

أسوان 27 11

ادفو 27 11

أبوسمبل 26 11

الوادي الجديد 25 05

شلاتين 26 17

أبو رماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدربة 24 18

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