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8 مصابين في حريق مخبز بالزقازيق

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8 مصابين في حريق مخبز بالزقازيق 8 مصابين في حريق مخبز بالزقازيق

مصراوي Masrawy

10:34 م الإثنين 04 يناير 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الإثنين، إصابة 8 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد جراء حريق نشب بمخبز في منطقة "القومية" بالزقازيق.

وجه المحافظ، في بيان، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الأولية والعلاجية المتخصصة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والأشعة والجراحات اللازمة للمصابين.

قال المحافظ إن الحريق أسفر عن إصابة: "م.م.ع" 19 عامًا - مُقيم بههيا، و"ك.ع.ح" 46 عامًا - مقيم بأولاد صقر، و"ح.ع.أ" 46 عاما، و"أ.ر .أ" 19 عامًا - مقيمان بالزقازيق، و"أ.س.م" 27 عامًا - مقيم بمشتول القاضي، و"أ.ص.م" مقيم بههيا، و"أ.م.ص" 16 عامًا، و"م.أ.أ" 21 عامًا - مقيمان الزقازيق، جميعهم عمال بالمخبز، جرى نقلهم إلى مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى "ههيا" المركزي.​

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