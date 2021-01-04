أخبار عاجلة

توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الهيئة الأوروبية للأدوية تؤجل قراراها بشأن لقاح موديرنا

Print
الهيئة الأوروبية للأدوية تؤجل قراراها بشأن لقاح موديرنا الهيئة الأوروبية للأدوية تؤجل قراراها بشأن لقاح موديرنا

مصراوي Masrawy

10:33 م الإثنين 04 يناير 2021

امستردام - (د ب أ)

أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية في امستردام، مساء اليوم الاثنين، تأجيل قرارها بشأن توصيات استخدام لقاح ثان مضاد لكورونا في دول الاتحاد الأوروبي وهو لقاح موديرنا إلى بعد غد الأربعاء.

وقد اجتمعت لجنة خبراء الهيئة اليوم بصورة مبكرة بمقدار يومين مقارنة بالموعد الذي كان مزمعا بالأساس لهذا الاجتماع وأجرت مشاورات حول التصريح بلقاح شركة موديرنا الأمريكية.

وقال ممثل هولندا في اللجنة إنه لا تزال هناك بعض الأسئلة العالقة في هذا الشأن داخل اللجنة.

كانت الهيئة لم تستبعد إمكانية صدور قرار خلال الجلسة العادية للجنة بعد غد الأربعاء.

يشار إلى أن لقاح موديرنا مصرح به بالفعل في الولايات المتحدة وكندا.

وفي حال صدور توصية إيجابية من الهيئة بتداول اللقاح، فيجب أن تحصل هذه التوصية على موافقة المفوضية الأوروبية وتعتبر الخطوة الأخيرة مجرد إجراء شكلي ويمكن أن يتم في أقصر وقت.

وفي هذه الحالة سيكون لقاح موديرنا ثاني لقاح مضاد لكورونا يتم السماح بتداوله في دول الاتحاد الأوروبي بعد اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية وشركة فايزر الأمريكية.

وكان الاتحاد الأوروبي طلب لدى شركة موديرنا بالفعل 160 مليون جرعة من اللقاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية