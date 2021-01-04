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جونسون: فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا للحد من تفشي كورونا

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جونسون: فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا للحد من تفشي كورونا جونسون: فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا للحد من تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

10:24 م الإثنين 04 يناير 2021

وكالات:
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاق شامل مجددا في إنجلترا، للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
وأوضح جونسون، أنه سيتم إغلاق المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد.
وكانت اتخذت بريطانيا، الاثنين، ما وصفت بأنها "خطوة عملاقة جديدة" في حربها ضد المستجد، حيث عززت برنامج التحصين من خلال إعطاء جرعات من اللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية "أسترازينيكا ".
ومنذ يوم الثامن من ديسمبر الماضي، قدمت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا جرعات من لقاح أنتجته شركتا فايزر وبيونتك للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين والموظفين.

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