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بومبيو: إدارة جعلت العالم أكثر أمنًا

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بومبيو: إدارة ترامب جعلت العالم أكثر أمنًا بومبيو: إدارة جعلت العالم أكثر أمنًا

مصراوي Masrawy

10:23 م الإثنين 04 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

ذكر اليوم الاثنين مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أنه يشعر بالأسى لكون أن الولايات المتحدة لم تحرز المزيد من التقدم على صعيد حل "القضايا الصعبة" مع الصين أو حمل على تفكيك ترسانتها النووية ، فيما قال إن إدارة قد جعلت العالم أكثر أمنًا عما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بومبيو، قال عن الصين في مقابلة مع برنامج حواري بتليفزيون بلومبرج، إن مبعث الأسى هو أن القضايا الكبرى والقضايا الصعبة والعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تحل.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنه على الرغم من النهج الصارم لترامب تجاه الصين لا تزال العلاقات التجارية بين البلدين غير عادلة ، كما أن سرقة الملكية الفكرية لا تزال تمثل مشكلة.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال بومبيو إن الزعيم كيم جونج أون لم يتخذ بعد القرار "الذي هو مستعد بالفعل لتنفيذه" بشأن تعهده بالتخلي عن أسلحته النووية بعد عقد قمتين مع ترامب.

غير أن الوزير الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تمكنت من إنجاز عدد من الأهداف المهمة في عهد ترامب بما في ذلك تبني نهج أكثر واقعية تجاه إسرائيل وإيران، وإعادة توجيه استراتيجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمجابهة الصين وبناء تحالف دولي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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مصراوي Masrawy

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